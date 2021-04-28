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15 نشاطا مخالفا للإجراءات الاحترازية بالشرقية

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الدمام - شريف احمد - أغلقت أمانة المنطقة الشرقية 15 منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس المستجد، بالإضافة إلى رصد 97 مخالفة شملت التكدس وعدم تفعيل تطبيق «توكلنا»، وذلك خلال 1592 جولة رقابية و7 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وقالت الأمانة إنها تلقت عبر مركز البلاغات 940، أمس، 23 بلاغا، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية على كل الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، وإغلاق المخالف منها للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا.

ودعَت الأمانة لضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة للإجراءات الاحترازية، وما يأتي ضمنها، وذلك عبر التواصل من خلال مركز 940؛ لمعالجتها.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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