شكرا لقرائتكم خبر عن عيادات متنقلة للإقلاع عن التدخين بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن الرئيس التنفيذي لتجمع مكة المكرمة الصحي د. دلشاد عباس، أمس، مشاريع العيادات المتنقلة من خلال مبادرة الإقلاع عن التدخين «دعنا نساعدك» التي تهدف لتقديم الخدمات التوعوية والعلاجية للراغبين بالإقلاع عن التدخين وذلك في سوق مكة. وجرى تخصيص ركن توعوي يُقدّم الدعم والمساعدة في الإقلاع عن التدخين بأحدث الطرق الحديثة ومن خلال مختصين في الصحة وعبر توفير العلاجات المساعدة للإقلاع عن التدخين.

وصمم الركن المخصص للتوعية ليتواءم مع جميع الظروف ويمكن نقله إلى أي موقع آخر بكل يسر وسهولة؛ مما يساعد في خطط التوعوية، كما يمكن نقله إلى عدة مواقع في أسواق متعددة ومستشفيات بهدف نشر التوعية لأكبر شريحة. وسيجري تفعيل وتشغيل العيادات المتنقلة خلال الأشهر القادمة من خلال خطط استراتيجية متوائمة مع أهداف التحول المؤسسي مع الأخذ بالاحترازات الصحية الوقائية.