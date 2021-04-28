شكرا لقرائتكم خبر عن 1045 إصابة بكورونا.. و1277 «حرجة» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شددت وزارة الصحة على أهمية ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة. وأعلنت الوزارة، أمس، 1045 حالة مؤكدة، وتعافي 983 حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 9710 حالات، منها 1277 حالة حرجة. وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 414219 حالة، بينما بلغ عدد حالات التعافي 397587 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد جرى تسجيل 9 حالات وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 6922 حالة، كما تم إجراء 64782 فحصاً مخبرياً. ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات «كورونا»