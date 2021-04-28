شكرا لقرائتكم خبر عن 1045 إصابة بكورونا.. و1277 «حرجة» والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.