شكرا لقرائتكم خبر عن 5 آلاف جولة تغلق 19 متجرا بالأحساء في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت بلدية العمران بأمانة محافظة الأحساء 19 منشأة لمخالفة اشتراطات الصحة العامة، إضافة إلى إتلاف 300 كيلوجرام أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكذلك رصد 14 مخالفة للبروتوكولات الوقائية والتدابير الاحترازية، و5 مخالفات أخرى متعلقة بالتجمعات، وذلك خلال 5453 جولة رقابية في أسبوع.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة، خالد بووشل، أن الجولات امتداد لخطط المتابعة الرقابية للتأكيد على الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية وكذلك الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، في أنشطة ومنافذ الصحة العامة والمتاجر، تعزيزًا لدور القطاع البلدي وتحقيقًا للسلامة المجتمعية.

وعلى صعيد جهود الأمانة في الإصحاح البيئي والنظافة العامة، ذكر «بووشل» أنه جرى رفع 5584 طن نفايات منزلية، و3604 أمتار مكعبة من المخلفات الإنشائية مجهولة المصدر، كما تم تطهير وتعقيم 1283موقعًا و12965من الآليات والمعدات والحاويات باستخدام 8839 لترًا من المعقمات والمطهرات.