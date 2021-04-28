شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 195 كيلو جرام أسماك فاسدة بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أتلفت وحدة الثروة السمكية بمحافظة الجبيل التابعة لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية 195 كيلو جرام أسماك فاسدة، وذلك خلال جولاتها على المحلات في شهر رمضان المبارك.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة م. عامر المطيري، أن الحملة تأتي ضمن الجولات التفتيشية بجميع مدن ومحافظات وقرى المنطقة الشرقية، خلال هذا الشهر الكريم، للتأكد من التزام جميع المنشآت والمؤسسات الخدمية الواقعة تحت اختصاصنا للاشتراطات الصحية اللازمة، وموافقتها لقانون الأغذية، من حيث اشتراطات التصنيع والتخزين والنقل وطرق العرض للمستهلكين.

وبين «المطيري» أن الحملات أسفرت عن مصادرة وإتلاف 195 كيلو جراما من الأسماك المتنوعة الفاسدة، بالإضافة إلى مصادرة عدد «8» أدوات مستخدمة لتقطيع وتنظيف الأسماك غير صالحة للاستخدام.

وأكد مدير وحدة الثروة السمكية بمحافظة الجبيل م. محمد السلامة أن الحملة أظهرت تجاوبا كبيرا من قبل المستهلكين والباعة، واضطلاعهم بمسؤولياتهم تجاه المجتمع.