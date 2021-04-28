شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بحثي وتدريبي بين أمانة الشرقية و«المهندسين» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، مذكرة تعاون مشترك مع الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين م. فرحان الشمري، لإثراء العمل في الجانب المهني والتعاون المشترك لجذب وتطوير الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص وتوسيع استثماراتها داخل المملكة.

كما شملت الاتفاقية، التي جرى توقيعها بحضور وكيل الأمين للتعمير والمشاريع م. مازن بخرجي، مجال التدريب والتوظيف، وكذلك المجالات التوعوية والبحثية والإحصائية والدراسات الميدانية وتبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة محمد الصفيان، أن مجالات التعاون بين أمانة الشرقية وهيئة المهندسين السعوديين تشمل تبادل المعرفة والخبرات والبحوث والدراسات والاستشارات ذات العلاقة بأعمال الهندسة، لافتا إلى أن توقيع هذه الاتفاقية جاء مع هيئة المهندسين نظرا لخبرتها ومهنيتها في مجال مهنة الهندسة وتنوعها وكفاءتها وخبراتها.