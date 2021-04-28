شكرا لقرائتكم خبر عن 4 جهات تتصدى لخطر الكلاب الضالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقشت 4 جهات في المنطقة الشرقية، سبل التصدي للكلاب الضالة، من خلال استعراض عدد من المبادرات لمكافحة الظاهرة، والوصول إلى حل دائم.

وخلص الاجتماع، الذي عقد مساء أمس الأول، وضم المجلس البلدي بالمنطقة الشرقية وشركة أرامكو السعودية وأمانة المنطقة الشرقية ووزارة البيئة فرع المنطقة الشرقية، إلى أهمية وضع حل جذري للانتهاء من الأزمة، من خلال الاستفادة من التجارب السابقة وأبرزها تجربة شرطة أرامكو، في التصدي للظاهرة.

تنسيق مستمر

وذكر رئيس المجلس البلدي عبدالهادي الشمري لـ«اليوم»، أن الاجتماع خلص إلى أهمية التنسيق المستمر بين المجلس والأمانة وأرامكو ووزارة البيئة، مع متابعة دورية للجهات الأربع للحلول المطروحة، حتى الوصول بشكل جيد لآلية مكافحة ظاهرة الكلاب الضالة على ضوء التجارب، التي استعرضت بالاجتماع.

مراحل متعددة

وأشار إلى أن الاجتماع تناول إمكانية تبني مبادرات لمعالجة هذه الظاهرة، على أن تكون بمراحل متعددة تبدأ -على سبيل المثال- بحي الشعلة، وتستمر بالأحياء التي تنتشر بها الظاهرة.

وأضاف الشمري أن هذا الاجتماع جاء بهدف الوقوف على تجارب شركة أرامكو السعودية لمكافحة الكلاب الضالة، إذ استعرض الزملاء في أرامكو، تجربة الشركة في مكافحة الكلاب الضالة وكيفية التعامل معها وأيضا الوسائل المتبعة لاستخدامها في مكافحة انتشار الكلاب الضالة، بينما استعرض ممثل وزارة البيئة، أيضا، مبادرة لمعالجة الظاهرة بشكل جيد ومدروس.

خطط حماية

ونوه الشمري بالجهود، التي تبذلها الجهات في وضع خطط من أجل حماية المجتمع من هذه الكلاب، التي تسبب رعباً في عدد المناطق بالمملكة، إضافة إلى تسببها في حوادث وفاة لعدد من الأطفال، والهجوم الشرس منها في بعض الأحيان. وبيَّن المشاركون، خلال الاجتماع، أهمية الوصول إلى حل دائم للظاهرة في القريب العاجل.

يذكر أن الكلاب الضالة في المنطقة الشرقية انتشرت بشكل لافت خلال الفترة الماضية مما سبب ذعرا لدى العديد من الأهالي، خاصة بعد هجومها على الأطفال، وطالب الأهالي الجهات المختصة بالنظر في هذه المشكلة، وسرعة الوصول إلى حل دائم.