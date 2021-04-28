شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة سوق المواشي وكورنيش سنابس بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقف رئيس المجلس البلدي بمحافظة القطيف م. شفيق آل سيف وبرفقة نائب رئيس المجلس فهد المليحي، وأمين المجلس يوسف المنشاد، في زيارة ميدانية على موقع سوق المواشي المزمع استخدامه مؤقتا في المحافظة. وشارك في الزيارة الميدانية عدد من تجار الأبقار والأغنام بالمحافظة، وذلك للاطلاع عن قرب على مدى ملاءمة الموقع المؤقت للسوق، وتحديد الاحتياجات اللازمة؛ حتى يتمكن المواطنون والباعة من الاستفادة من المكان في أقرب وقت ممكن.

وأوضح م. آل سيف خلال الجولة أن بعض تجار الأغنام يمارسون كذلك حاليًا البيع والشراء في موقع آخر على طريق الجبيل الظهران السريع بجوار الكوبري المحاذي لبلدة الأوجام، مما يعرّض الباعة ومرتادي السوق للأخطار الناجمة عن محاذاة السوق للطريق السريع. مؤكدا أن المجلس يبذل جهودًا بالتنسيق مع البلدية لتخطيط واعتماد موقع دائم ومتكامل لأسواق المواشي بالمحافظة.

ولفت إلى أن أسباب نقل السوق هو تسارع النمو السكاني والتمدد العمراني وهو أمر طبيعي، ويفرض بشكل مستمر إعادة ترتيب وتخطيط مواقع بعض الخدمات بما يلبي احتياجات التجار والمرتادين لممارسة مثل هذه الأنشطة بشكل صحي ويسير ومنظم.

إلى ذلك، تفقد أعضاء اللجنة الفنية بالمجلس البلدي بتاروت، مشاريع كورنيش سنابس «تحت الإنشاء»، وشاطئ الرملة البيضاء، وغابات المنجروف، وذلك في جولة ميدانية بمشاركة رئيس بلدية تاروت م. عبدالعزيز الشلاحي.

وناقشت اللجنة الفنية بالمجلس البلدي، في اجتماع في مقر بلدية تاروت، بحضور منسق اللجنة، والأعضاء، ورئيس بلدية تاروت، ما تم تنفيذه من خطة العمل لمشروع صيانة تاروت للأعوام 1439- 1442هـ.

واطلع أعضاء اللجنة على جداول الكميات، والجداول الزمنية، والتعديلات التي طرأت على الخطة، والمواقع الجاري تنفيذها، والمواقع المتبقية خلال الخطة، وأبدى أعضاء اللجنة ملاحظاتهم على الخطة.