نشالون ومنفذو جرائم متنوعة في قبضة الأمن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

استعرض مقطع فيديو جهود الجهات الأمنية في ضبط عدد من المخالفين خلال الأيام الماضية.

في قبضة الأمن:

ونشر حساب الأمن العام على موقع تويتر، الفيديو بعنوان “في قبضة رجال الأمن”، حيث بين أنه تم الضبط على العديد من المخالفين منهم مواطن ارتكب جرائم سطو على محال تجارية في جدة.

كما تم القبض على 7 أشخاص نفذوا عدة جرائم سرقة لمواد البناء من مبانٍ تحت الإنشاء في مواقع مختلفة في جدة، وكذلك 4 أشخاص قاموا بالنشل والتحايل على العملاء في المدينة المنورة ومساعدتهم على أرقامهم السرية البنكية وتبديل البطاقة بأخرى.

سرقة وتحايل:

وأيضًا، تم القبض على 3 مواطنين ارتكبوا عدة جرائم تمثلت في سرقة معدات وأدوات كهربائية من منازل تحت الإنشاء ومدرستين في القطيف، وأيضًا القبض على مواطنين ومواطنتين ارتكبوا 47 جريمة سرقة من متاجر الذهب من خلال التحايل على العاملين فيها بمنطقة مكة المكرمة.



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