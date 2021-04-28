الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-28

جامعة الملك سعود: فخورون بثقة محمد بن سلمان في أن نكون ضمن أفضل 10 جامعات في العالم

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد رئيس جامعة الملك سعود، بدران العمر، أن الجامعة تفخر بثقة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أن تكون ضمن أفضل 10 جامعات في العالم بحلول 2030.

طموح وثقة:

وقال العمر في تغريدة له عبر تويتر، اليوم الأربعاء: إن ثقة ولي العهد نابعة من تلبيةً لرؤية المملكة، وثقةً في قدرة الجامعة وإمكاناتها لتحقيق ذلك الطموح الذي تصبو إليه القيادة الحكيمة بهمتها العالية، وعزيمتها الرامية إلى بلوغ القمة دائمًا.

لقاء ولي العهد:

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد أكد أن رؤية 2030 تستهدف أن يكون لدينا 3 جامعات من أهم 200 جامعة في العالم، مضيفًا أن مصادر التعليم أصبحت اليوم مفتوحة والتركيز الآن على المهارات.

وأشار إلى أنه يتم العمل على تحويل مستشفى الملك فيصل التخصصي إلى مستشفى غير ربحي مملوك للحكومة بشكل كامل، بحيث تتوسع في الأبحاث وفتح فروعها وتقديم خدماتها بشكل أكبر بهدف غير ربحي.

ولفت إلى أن جزءًا من المستشفيات الحكومية سوف يبقى على وضعه والجزء الآخر سيخصص.

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