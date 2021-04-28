المودة تستعرض تقريرها المالي وتصوت على ميزانية 2021 في اجتماعها العمومي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

عقدت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة، يوم أمس الثلاثاء، اجتماع الجمعية العمومية الثاني عشر العادي، برئاسة رئيس مجلس الإدارة المهندس فيصل بن سيف الدين السمنودي، وحضور أعضاء الجمعية العمومية ممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حسام العلياني مساعد رئيس وحدة التأسيس والحوكمة.

وبدأ الاجتماع بكلمة رئيس مجلس الإدارة المهندس فيصل بن سيف الدين السمنودي الذي رحب بالحضور وبارك للجميع حلول شهر رمضان المبارك، في ظل ما ينعم به الجميع من أمن أمان في ظل توجيهات القيادة الحكيمة.

رؤية 2030:

ورفع التهنئة باسم أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وفريق عمل المودة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة الإنجازات التي تتمثل فيما نشاهده اليوم بعد مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية المملكة 2030م وعلى ما يلقاه القطاع غير الربحي من دعم لا محدود لتحقيق رسالته في سعادة واستقرار الأسرة والمجتمع.

وتلا ذلك كلمة ممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حسام العلياني مساعد رئيس وحدة التأسيس والحوكمة، والذي أشاد بما تقدمه المودة من جهود في خدمة الأسرة والمجتمع وما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية أثبت التزام المودة بمبدأ الحوكمة والشفافية كمبدأ إستراتيجي وقيمي تبني عليه عملها التنموي لتقوية روابط الأسرة وتحقيق استقرارها.

التقرير المالي:

ثم استعرض المشرف المالي فايز الحربي تقرير المحاسب القانوني للعام 2020م واعتماد أعضاء الجمعية العمومية للتقرير المالي للعام 2020م والموازنة التقديرية للعام 2021م، حيث ارتفعت إيرادات 2020م عن العام 2019 بنسبة +27.6%، وكانت الإيرادات هي الأعلى منذ تأسيس الجمعية، كما ارتفعت المصاريف بنسبة +59.1% عن العام 2019م، وبلغ معدل نمو للمصروفات منذ تأسيس الجمعية بسبب زيادة مشاريع الإسناد الحكومي.

كما حققت المودة في مؤشر السلامة المالية نسبة (93.22%) وفق معايير ومؤشرات السلامة المالية المعتمدة في حوكمة الجمعيات الأهلية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

تلا ذلك استعراض الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية للعام 2021م من المدير العام محمد بن علي آل رضي، حيث تستهدف في العام 2021م خدمة 52,460 مستفيدًا عبر تقديم 165,900 خدمة، وذلك من خلال خطة تنفيذية تتكون من 3 محافظ رئيسية وبرامج عددها 17، وهذه البرامج تتكون من 61 مشروعًا، كما أن هذه الخطة بها 22 هدفًا إستراتيجيًّا ومؤشرات رئيسية يُقدّر عددها بـ 418 مؤشرًا.

تصويت:

وصوت أعضاء الجمعية العمومية باعتماد الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية للعام 2021م، مشيدين بما تحقق من إنجازات خلال العام 2020م وما تسعى لتحقيقه المودة خلال العام 2021م، في ظل ما يحظى به القطاع غير الربحي من دعم لا محدود من القيادة الرشيدة وتوجيهات تصب في مصلحة تحقيق استقرار الأسرة وسعادتها وتمكين تحقيق أثر أكبر للقطاع غير الربحي وتمكين المواطنين من خلال منظومة من الخدمات الاجتماعية وغرس المبادئ والقيم الوطنية وتعزيز الانتماء الوطني، وهي من أهم مقومات رؤية المملكة 2030م.

وسبق ذلك عقد اجتماع مجلس الإدارة السابع في دورته الثالثة استعرض خلاله المجلس تقييم الحوكمة للعام 2019- 2020م وتقرير أداء الربع الأول 2021م وتوصيات لجنة الاستدامة حول زيادة الأصول الاستثمارية، وتم اعتماد الأعضاء الجدد المنتسبين للجمعية واستعراض نتائج حملة رمضان عشر أمثالها وتسويق المبادرات عبر المنصات الحكومية.

واعتمد المجلس في ختام الاجتماع الهوية الجديدة لجمعية المودة وتطوير الشعار اللفظي للجمعية (المودة بيت الأسرة).

شارك الخبر