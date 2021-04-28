أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقت تجاه المملكة.

شكرا لقرائتكم اعتراض وتدمر طائرة بدون طيار مفخخة أطلقت تجاه السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية