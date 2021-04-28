شكرا لقرائتكم اعتراض وتدمر طائرة بدون طيار مفخخة أطلقت تجاه السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-28
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اعتراض وتدمر طائرة بدون طيار مفخخة أطلقت تجاه السعودية
انتهاكات الميليشيا جسيمة للقانون الدولي الإنساني
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقت تجاه المملكة.
انتهاكات الميليشيا:
وأكد التحالف أن انتهاكات الميليشيا جسيمة للقانون الدولي الإنساني بمحاولة استهداف المدنيين.
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