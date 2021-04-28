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اعتراض وتدمر طائرة بدون طيار مفخخة أطلقت تجاه السعودية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-28

اعتراض وتدمر طائرة بدون طيار مفخخة أطلقت تجاه السعودية

انتهاكات الميليشيا جسيمة للقانون الدولي الإنساني

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقت تجاه المملكة.

انتهاكات الميليشيا: 

وأكد التحالف أن انتهاكات الميليشيا جسيمة للقانون الدولي الإنساني بمحاولة استهداف المدنيين.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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