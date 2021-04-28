قصة نقش وحناء تجيده أنامل الجيزانيات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-28

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

عُرفت المرأة الجيزانية منذ القدم بتفننها في وضع الحناء بأشكالها المختلفة، وخاصة في المناسبات والأعياد، حيث يعد الحناء زينة يتغنى بها أهالي المنطقة وترتبط بالتراث الشعبي ومن العادات والتقاليد في جميع محافظات المنطقة.

نبات الحناء:

وفي تصريحات خاصة إلى “متابعات الخليج 365“، قال عدنان إبراهيم أحد أصحاب محالّ العطارة: إنه كما هو معروف أن الحناء هي عشبة طبيعية تجفف وتطحن حتى تصبح ناعمة وتخلط بمواد مختلفة، ويتم بيعها في أكياس، وبعضها يباع من قبل محالّ خاصة، وتكون على شكل عجينة جاهزة للاستخدام بشكل مباشر.

أنواع الحناء:

أما سعاد محمد (إحدى بائعات الحناء) فقالت: إن المرأة الجيزانية لا تستغني عن الحناء بجميع أنواعه، ويوجد نوعان من الحناء وهي الأسود والأحمر، أما الأسود هو عبارة عن مادة سوداء توضع في فنجان صغير وتوضع عليها نقطتا ماء وملح وليمون وتحرك بالأصبع ثم تنقش بالإبرة، وهي عبارة عن إبرة تقلب ويعمل بالطرف غير الحاد ويسمى خضابًا، وأما النوع الأحمر فهو حناء عادي يستخدمه الكبار والصغار.

أنواع النقشات:

من جهتها، بينت خديجة محمد أن هناك عدة نقاشات للحناء تستخدمها المرأة الجيزانية، وذلك حسب المناسبة التي تريدها فهناك نقاشات خاصة بالعروس، وهناك نقشات خاصة بالمناسبات مثل الأعياد، وهناك أسماء خاصة بالنقشات منها “نقشة الكف”، حيث ينقش الخضاب إلى كف المرأة فقط، ويظل لمدة أربع ساعات وبعدها يغسل وهناك “نقشة الشيدية”، وهي تنقش المرأة يدها إلى ما قبل الكوع، وهناك “نقشة السيف”، وهي تنقش اليدين من أسفل اليد إلى فوق الكوع، وهي خاصة بالعروسة ويظل في يدها من ساعة إلى أربع ساعات، وهناك “النقش الهندي” و”النقش الوردية”، علمًا أن كل نقشة لها سعر مادي خاص.

أسعار النقش:

وبالنسبة إلى سارة محمد (إحدى النساء التي تعمل في مجال النقش) فقالت: إننا نستقبل النساء أوقات المناسبات حيث يتم تخصيص جزء من المنزل لاستقبال النساء ونقش أيديهن، حيث يصل سعر النقشة إلى 250 ريالًا، أما العروس التي يتم نقش يديها حتى البوع فيكون سعر النقشة ما بين 500 ﷼ إلى 1000 ﷼ وأكثر، ولمكانة هذا الفن وارتباطه بالتراث الجيزاني تشارك منطقة جازان كل عام في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بوفد من النساء اللاتي تجدن هذه المهنة، حيث يستقبلن الزائرات في قرية جازان التراثية بالجنادرية، ويقدمن أطباقًا من الحناء، فيما تقوم أخريات بالنقش للزائرات كجزء من الحفاظ على التراث وتعميقه بين الجيل الحاضر.

نوع من أنواع النقش بالحناء

فوائد الحناء:

من جهته، أوضح مصطفى حسني أن استخدام الحناء والاستفادة منها في جوانب مختلفة، لعل أبرزها ما يتصل بالزينة والنقش على الجسد بالنسبة للنساء، إضافة إلى الجوانب العلاجية والاستطباب وصبغ وتلوين الشعر والدقن، حيث يقوي فروة الرأس لإعطائه رونقًا ولمعانًا للرجال، وأيضًا يتم وضع الحناء في قدم الرجال؛ حيث له منافع كثيرة ومتعددة.



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