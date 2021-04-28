محمد بن سلمان .. سمى الأمور بمسمياتها دون تردد أو مواربة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-28

متابعات الخليج 365 - محمد عامر

تحتل لقاءات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اهتمامًا كبيرًا من السعوديين؛ نظرًا لما يحتل متابعات الخليج 365 السعودي لديه من مكانة كبيرة واهتمام وحرص بمستقبله وتوفير كافة السبل لجودة الحياة، فضلًا عن الشفافية والوضوح التي ينتهجها سموه في كل الملفات.

كاريزما خاصة:

ولي العهد أتى في اللقاء مع الإعلامي عبدالله المديفر حاملًا في ذهنه الكثير من الأرقام وأدق التفاصيل لكل ملف تم التطرق له، التي تدل حرصه وقربه الكبير من كل سعودي وسعودية، وخصوصًا خلال حديثه عنهم وعن همومهم وتطلعاتهم، وأن ما تتخذه الحكومة من خطوات وبعض القرارات هدفها الأول بناء مستقبل أكثر ازدهارًا للسعوديين.

وفي اللقاء ظهر ولي العهد بـ كاريزما خاصة، قلما يتميز بها أي من قادة العالم، فهو يسمي الأمور بمسمياتها دون تردد أو مواربة، ويتسم بشجاعة رأي أكسبته احترام وتقدير كل السعوديين بلا استثناء. وظهور سموه الإعلامي، عكس ما يتمتع به من سعة أفق تجاه الكثير من القضايا والتطورات الإقليمية والعالمية من خلال استحضاره للدراسات والأرقام التي تتحدث عن الأوضاع الاقتصادية المستقبلية في كبريات دول العالم.

تألم ولي العهد:

الأمير محمد بن سلمان حمل الشفافية مع المواطنين كما هي نهج القيادة مع الشعب عندما عبر عن ألمه في سياق حديثه عن رفع ضريبة القيمة المضافة؛ مما يعكس قربه الشديد وإحساسه العميق بالمواطن والمواطنة، إلا أنه كقائد فقد تعامل مع الموضوع بما تفرضه المعطيات الاقتصادية وبما يساهم في تجنيب المجتمع الأسوأ.

عدم رضا:

ولي العهد تناول ملفات البطالة وتحسين الوظائف والسكن والصحة والتعليم بحسم وحزم وشفافية كبيرة، حيث عبّر عن عدم رضاه الكامل، وأمله أن يحظى كل سعودي وكل سعودية بالوظيفة اللائقة رغم المستويات الجيدة التي حققتها الدولة في مكافحة البطالة، فضلًا عن حرصه على رفع الوظائف الجيدة للمواطنين في المملكة من 50% إلى 80%؛ مما يعكس جدية والتزام الدولة في تحسين دخول المواطنين ومستوى جودة حياتهم.

فكرة روشن العقارية:

أما في ملف السكن فيأتي استعادة سمو ولي العهد فكرة مشروع شركة روشن العقارية إلى أنها كانت مطروحة في وقت الملك فيصل وبداية الملك خالد من قبل الأمير مساعد بن عبدالرحمن، مما يعكس إلمامه بالتاريخ السعودي وفترة حكم كل ملك من الملوك السابقين، فضلًا عن دراسته المتعمقة لكل قطاع في قطاعات الدولة، والاستفادة من أفضل المقترحات الموجودة والتي تم إجهاضها من قبل البعض في ذلك الوقت.

التعليم والصحة مجانًا:

وفيما يخص ملفي التعليم والصحة فقد حسم ولي العهد ما يثار حولهما من شكوك وشائعات بأنه ستظل مجانية، وسيتم تطوير القطاع الصحي من خلال بوليصات التأمين لموظفي القطاع الحكومي والخاص، فضلًا عن خطة تطوير القطاع الصحي بشكل عام.

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