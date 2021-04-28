لقاء محمد بن سلمان .. شفافية ومصارحة وثقة بتجاوز التحديات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

شكلت الشفافية و المصارحة والثقة والاعتزاز بالهوية العناصر الأساسية لمقابلة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع الإعلامي عبدالله المديفر، يوم أمس الثلاثاء، حيث عكست ما يتميز به ولي العهد من شخصية قيادية حريصة كل الحرص على بناء وطن قوي يستطيع تجاوز التحديات مهما بلغت قوتها.

كاريزما خاصة:

ويمتلك ولي العهد كاريزما خاصة قلما يتميز بها أي من قادة العالم؛ حيث سمى الأمور بمسمياتها دون تردد أو مواربة، ويتسم بشجاعة رأي أكسبته احترام وتقدير كل السعوديين بلا استثناء، فمثلًا في قاموس الأمير محمد بن سلمان فإن الإحجام عن استغلال الفرص هو “تقاعس”، والخطوات المتسارعة ليست إلا سبيلًا لتحقيق الفرص مهما قلت أو كثرت، طالما أن الهدف رفع القدرات البشرية وخلق آفاق جديدة.

سعة أفق:

كما أن ظهور ولي العهد الإعلامي، عكس ما يتمتع به من سعة أفق تجاه الكثير من القضايا والتطورات الإقليمية والعالمية من خلال استحضاره للدراسات والأرقام التي تتحدث عن الأوضاع الاقتصادية المستقبلية في كبريات دول العالم.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد تحدث خلال الحوار الكاشف عن العديد من الملفات الهامة، ومنها أنه لا ضريبة على الدخل في المملكة وضريبة الـ15% مؤقتة، كما تحدث عن البطالة ونسبها ورؤيته الخاصة لها، بالإضافة إلى الرواتب والادخار لدى المواطنين والمواطنات.

ملفات حاسمة:

وشدد ولي العهد كذلك على أن السعودية لن تقبل بأي ميليشيات مسلحة على حدودها، وأن السعودي لا يخاف، والخوف غير موجود في قاموسه، متابعًا: “نطمح لأن يكون لدينا علاقة طيبة ومميزة مع إيران، ولكن إشكاليتنا في تصرفاتها السلبية”.

وأوضح أن المملكة كانت هدفًا لمشاريع التطرف خلال الأعوام الماضية، وأن استئصال الفكر المتطرف يساهم في تحقيق مصالح دنيوية.

التعليم والصحة:

كما أكد ولي العهد أن الخدمات الصحية والتعليم ستقدم مجانًا وفقًا لما نص عليه النظام الأساسي للحكم، مضيفًا: أننا نعمل على تحويل الخدمات الصحية بدلًا من الإنفاق على المستشفيات الحكومية بنطاق واسع وبكادر ضخم؛ مما يجعل الحكومة غير قادرة على الحفاظ على جودة القطاع مما سيتم تحويل نسبة للقطاع الخاص والقطاع الغير ربحي، وسنحاول التحفيز لاحقًا أن الحكومة تعطي موظفيها بوليصة تأمين، بالإضافة إلى عدم توظيف في القطاع الخاص إلا ببوليصة تأمين.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان : يهمني في المسؤول امتلاكه الشغف في عمله، متابعًا: نستهدف خفض البطالة إلى 7% في 2030.

واستكمل: سنعمل على تحقيق الفرص، وسنطور قدراتنا البشرية وقدرات الحكومة؛ لتحقيق تلك الفرص بأسرع وقت ممكن.



شارك الخبر