جولة لأمين عسير في مواقع تجمعات مياه الأمطار وتوجيه فوري بالمعالجة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-28

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

وقف أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، يوم أمس الثلاثاء، على عدد من مواقع تجمع مياه الأمطار التي شهدتها مدينة أبها، حيث وجه فورًا بمعالجة الأضرار التي تسببت فيها تلك التجمعات.

معالجة الأضرار:

وأكد الحميدي خلال الجولة أن الأمانة استنفرت جهودها للعمل على معالجة الأضرار الناجمة من الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة، ونزح المياه، وإيجاد الحلول العاجلة لتصريف مياه الأمطار من الطرقات ومعالجتها، وإزالة العوائق من الأشجار والأتربة التي جرفتها المياه وتسببت في إغلاق بعض مجاري المياه.

رفع درجة الاستعداد:

وأشار إلى أن الأمانة وكافة البلديات رفعت درجة الاستعداد والتأهب؛ لاحتواء آثار الأمطار التي تشهدها المنطقة هذه الأيام، مع متابعة توقعات الأرصاد الخاصة بالحالة المطرية، داعيًا كافة الإدارات المختصة في الأمانة إلى الرفع بتقرير مفصل عن البلاغات الواردة على رقم الاتصال الموحد 940 بشأن نقاط تجمع المياه لمتابعة المعالجة لها بشكل فوري وعاجل.



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