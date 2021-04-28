السعودية | امتلاء صحن الطواف بالمصلين للمرة الأولى منذ بدء الجائحة

شكرا لقرائتكم امتلاء صحن الطواف بالمصلين للمرة الأولى منذ بدء الجائحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شهد المسجد الحرام، أمس الثلاثاء في وقت المغرب، امتلاء صحن الطواف بالمصلين والمعتمرين، وذلك لأول مرة منذ بدء جائحة كورونا.

وقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي برفع الطاقة الاستيعابية لصحن المطاف من خلال زيادة عدد المسارات الافتراضية من 14 مساراً إلى 25 مساراً، وخصصت منها المسارات الأربعة الأقرب من الكعبة المشرفة لكبار السن وذوي الإعاقة. كما قامت بتفعيل نقل كبار السن وذوي الإعاقة بساحات المسجد الحرام باستخدام العربات الكهربائية، بالإضافة لإطلاق عدد من التطبيقات الإلكترونية التي تسهم في إثراء تجربة المعتمرين.

امتلاء صحن الطواف

وطالبت الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس من جميع الإدارات المعنية بذل المزيد من الجهود في الخدمات في المسجد الحرام نظراً للحالة المطرية. وأشار إلى متابعة جاهزية الخدمات وفق ما تم إعداده من خطط وبرامج للتعامل مع الأمطار، بالتعاون والتكامل مع الجهات ذات العلاقة.

كما حث الشيخ السديس جميع القاصدين بضرورة التقيد المستمر بالإجراءات الاحترازية.

وبيّن الرئيس العام أن الرئاسة سارعت في مدة زمنية وجيزة لتجفيف آثار الأمطار التي هطلت الثلاثاء على المسجد الحرام، من أجل المحافظة على سلامة قاصدي المسجد الحرام، وأدائهم مناسكهم بكل يسر وسهولة.

يأتي هذا بينما أعلنت رئاسة شؤون الحرمين عن تفويج مليون ونصف معتمر ومصلٍّ خلال العشر الأُوَل من شهر ‫رمضان، مشيدةً بتعاون المعتمرين والمصلين داخل المسجد الحرام، وتطبيقهم للإجراءات الاحترازية، واتباعهم للتعليمات والأنظمة.