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السعودية | ولي العهد السعودي يكشف عن معايير اختيار فريقه

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جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف ولي العهد السعودي الأمير عن معايير اختيار فريقه.

وقال الأمير محمد بن سلمان إن "أهم شيء الشغف عند المسؤول".

"الكفاءة والقدرة هذه أساسيات وأهم شئ يكون الشغف عند المسؤول وتكون قضيته الأساسية".

وضرب الأمير محمد بن سلمان مثالا بالأمير عبدالعزيز بن تركي وشغفه بقضية ، حيث تعتبر قضيته الشخصية ، لافتا إلى أن الشغف هو أكبر دافع للمسؤول للتحرك بأكبر قدر ممكن.

وأوضح ولي العهد السعودي أنه في حال غياب الشغف فمن الصعب أن ينجز المسؤول أهداف وتطلعات كبيرة جدا.

وأوضح أن الشغف أساسي في الوزراء الحاليين.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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