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المغامسي عن ولي العهد: "رجل قلما يجود الدهر بمثله.. ويعرف كيف تُساس الدول"

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

علق الداعية صالح المغامسي، على حديث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق ‫رؤية 2030م.

وقال المغامسي "كان الشعب السعودي الليلة أضيافا على ‎ولي العهد فأحسن الأمير وفادتهم برؤىً ظاهرة وأجوبةٍ باهرة، اعتزاز بالدين، وحفاظ على مصالح الدنيا، ودراية بالدول كيف تبنى وكيف تُساس".

وأضاف المغامسي "حفظك الله يا ‎ولي العهد فأنت رجلٌ قلّما يجود الدهر بمثله".

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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