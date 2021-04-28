شكرا لمتابعة خبر عن المغامسي عن ولي العهد: "رجل قلما يجود الدهر بمثله.. ويعرف كيف تُساس الدول" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): علق الداعية صالح المغامسي، على حديث صاحب السمو الملكي الأمير علق الداعية صالح المغامسي، على حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق ‫رؤية السعودية 2030م. وقال المغامسي "كان الشعب السعودي الليلة أضيافا على ‎ولي العهد فأحسن الأمير وفادتهم برؤىً ظاهرة وأجوبةٍ باهرة، اعتزاز بالدين، وحفاظ على مصالح الدنيا، ودراية بالدول كيف تبنى وكيف تُساس". وأضاف المغامسي "حفظك الله يا ‎ولي العهد فأنت رجلٌ قلّما يجود الدهر بمثله".