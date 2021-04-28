شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. رسالة ولي العهد للشعب السعودي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن المواطن السعودي هو أعظم ما تملكه المملكة للنجاح.

وقال خلال لقاء مع الإعلامي عبد الله المديفر بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق ‫رؤية السعودية 2030م، إن المواطن السعودي هو أعظم شيء ما في شك، وبدونه لا نستطيع أن نصل لأي شيء مما حققناه.

ووجه ولي العهد رسالة في نهاية اللقاء للشعب السعودي بالاستمرار في تحقيق الكثير من الانجازات والازدهار.