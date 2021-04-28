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بالفيديو.. رسالة ولي العهد للشعب السعودي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد صاحب السمو الملكي الأمير بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن المواطن السعودي هو أعظم ما تملكه المملكة للنجاح.

وقال خلال لقاء مع الإعلامي عبد الله المديفر بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق ‫رؤية 2030م، إن المواطن السعودي هو أعظم شيء ما في شك، وبدونه لا نستطيع أن نصل لأي شيء مما حققناه.

ووجه ولي العهد رسالة في نهاية اللقاء للشعب السعودي بالاستمرار في تحقيق الكثير من الانجازات والازدهار.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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