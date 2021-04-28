اخبار السعوديه

ولي العهد: الحوثي يمني قبل كل شيء ولديه نزعته العروبية ونتمنى أن تحيا فيه

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد: الحوثي يمني قبل كل شيء ولديه نزعته العروبية ونتمنى أن تحيا فيه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

‏‎قال صاحب السمو الملكي الأمير ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أن انقلاب الحوثي على الشرعية في اليمن أمر غير قانوني، مبينا أن ‎المملكة لن تقبل بأي ميليشيات مسلحة على حدودها.

وأضاف سمو ولي العهد أن "الحوثي يمني قبل كل شيء ولديه نزعته العروبية التي أتمنى أن تحيا فيه"

وتابع الأمير محمد بن سلمان "السعودي لايخاف والخوف غير موجود في قاموسه"

وأكد سمو ولي العهد، " نعمل على تعزيز تحالفاتنا مع جميع شركائنا في العالم، والمملكة العربية شريك استراتيجي للكثير من الدول بما يخدم مصالحنا، ولا نقبل بالتدخل في شؤوننا الداخلية".

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا