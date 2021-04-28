شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد: الحوثي يمني قبل كل شيء ولديه نزعته العروبية ونتمنى أن تحيا فيه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

‏‎قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أن انقلاب الحوثي على الشرعية في اليمن أمر غير قانوني، مبينا أن ‎المملكة لن تقبل بأي ميليشيات مسلحة على حدودها.

وأضاف سمو ولي العهد أن "الحوثي يمني قبل كل شيء ولديه نزعته العروبية التي أتمنى أن تحيا فيه"

وتابع الأمير محمد بن سلمان "السعودي لايخاف والخوف غير موجود في قاموسه"

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وأكد سمو ولي العهد، " نعمل على تعزيز تحالفاتنا مع جميع شركائنا في العالم، والمملكة العربية السعودية شريك استراتيجي للكثير من الدول بما يخدم مصالحنا، ولا نقبل بالتدخل في شؤوننا الداخلية".