شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. ولي العهد: الفتاوي الدينية تتغير بتغيّر الزمان والمكان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إن دستور المملكة هو القرآن والسنة.

وأضاف ، خلال لقاء مع الإعلامي عبد الله المديفر بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق ‫رؤية السعودية 2030م،أن الفتاوي الدينية تتغير بتغيّر الزمان والمكان.

ولفت إلى أن الفتاوي التي أطلقها المشايخ قبل مائة عام كانت بناءً على المعطيات والمعلومات التي كانت لديهم حينها، ولكن هذه الفتاوى تتغير في وضعنا الحالي، لذلك فالمرجع الأساسي في هذه الحالة هو القرآن والسنة.