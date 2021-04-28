شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد : دستورنا القرآن والسنة.. ولا عقوبة على شأن ديني إلا بنص قرآني واضح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قال صاحب السمو الملكي الأمير قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أن الدستور في المملكة القرآن والسنة، والنظام الأساسي للحكم ينص على ذلك. وأضاف سمو ولي العهد خلال لقاء مع الإعلامي عبدالله المديفر "منهجنا ‎الاعتدال والاجتهاد مفتوح للأبد, ولا نلزم أنفسنا بمدرسة أو شخص في أحكام الدين". وأكد الأمير محمد بن بن سلمان أنه لا عقوبة على شأن ديني إلا بنص قرآني واضح .