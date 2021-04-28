شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد: لا يمكن أن نقبل بالتدخل في شؤوننا وسياستنا الخارجية قائمة على مصالح السعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن الولايات المتحدة شريك استراتيجي للسعودية، وسياستنا الخارجية قائمة على مصالحنا.

وقال خلال لقاء مع الإعلامي عبد الله المديفر بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق ‫رؤية السعودية 2030م، إن أكثر من 90% هناك اتفاق للمملكة مع إدارة بايدن، وما نختلف عليه هو أمر طبيعي في العلاقات.

وأضاف ولي العهد، أننا نعمل على تعزيز تحالفاتنا مع جميع شركائنا في العالم، والمملكة العربية السعودية شريك استراتيجي للكثير من الدول بما يخدم مصالحنا، ولا نقبل بالتدخل في شؤوننا الداخلية.