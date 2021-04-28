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بالفيديو.. ولي العهد يرد على سؤال حول تقديم الخدمات الصحية للمواطن بمقابل في المستقبل

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد صاحب السمو الملكي الأمير بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن برنامج التحول في القطاع الصحي سيحدث تغييراً كبيراً بمستوى الخدمات.

وقال خلال لقاء مع الإعلامي عبد الله المديفر بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق ‫رؤية 2030م، إن النظام الأساسي للحكم نص على أن يتم تقديم الخدمات الصحية وخدمات التعليم مجاناً للمواطن.

وأضاف أنه في القطاع الصحي، نعمل على مبادرة تحويل "مستشفى الملك فيصل التخصصي" إلى مستشفى غير ربحي مملوك للحكومة بشكل كامل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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