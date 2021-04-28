شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ولي العهد يرد على سؤال حول تقديم الخدمات الصحية للمواطن بمقابل في المستقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن برنامج التحول في القطاع الصحي سيحدث تغييراً كبيراً بمستوى الخدمات.

وقال خلال لقاء مع الإعلامي عبد الله المديفر بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق ‫رؤية السعودية 2030م، إن النظام الأساسي للحكم نص على أن يتم تقديم الخدمات الصحية وخدمات التعليم مجاناً للمواطن.

وأضاف أنه في القطاع الصحي، نعمل على مبادرة تحويل "مستشفى الملك فيصل التخصصي" إلى مستشفى غير ربحي مملوك للحكومة بشكل كامل.