شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ولي العهد يتحدث عن توجه الدولة نحو التعليم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن توجه الدولة نحو التعليم .

وقال سمو ولي العهد أن التعليم بالمملكة ليس سيئ وهو الذي خرجنا ولكن نطمح للأفضل، ونعمل على تقليل حجم المعلومة في التعليم ونركز على البحث ".

وأضاف "هدفنا أن تكون جامعة الملك سعود ضمن أفضل عشر جامعات في العالم"، مشيراً إلى أن الرؤية تستهدف أن يكون بالمملكة 3 جامعات من أهم 200 جامعة في العالم