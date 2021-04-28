شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد: أكثر من 95% من المطورين العقاريين في المملكة بدائيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أن أكثر من 95% من المطورين العقاريين في المملكة عملهم بدائي.

وأضاف ولي العهد أن من مستهدفات شركة "روشن" في 2030 تقديم مليون وحدة سكنية، ورفع جودة المنتج العقاري.

وعبر سمو ولي العهد عن تقديره لجهود جميع الجهات الحكومية؛ حيث تغلبت على كثير من التحديات خلال الفترة الماضية، مُشيداً بالخبرات المكتسبة التي لا تقدّر بثمن، والتي عزّزت الثقة في تحقيق أهداف الرؤية. مؤكدًا أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتوجب القيام به على مختلف الأصعدة؛ لاستمرار العمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 على النحو المأمول والمطلوب.