شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. ولي العهد: الدولة متمسكة بزيادة دخل المواطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إن الدولة متمسكة في زيادة دخل المواطن.

وأضاف ، خلال لقاء مع الإعلامي عبد الله المديفر بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق ‫رؤية السعودية 2030م، أن زيادة دخل المواطن يعد من أولويات الحكومة.

وأكد أن تحقيق ذلك يتطلب أن تكون الأوضاع المالية للدولة مستقرة وقوية، والحفاظ على اقتصاد ينمو وينهض بعيدًا عن أدوات الحكومة.