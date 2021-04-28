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بالفيديو .. ولي العهد: الدولة متمسكة بزيادة دخل المواطن

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال صاحب السمو الملكي الأمير بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إن الدولة متمسكة في زيادة دخل المواطن.

وأضاف ، خلال لقاء مع الإعلامي عبد الله المديفر بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق ‫رؤية 2030م، أن زيادة دخل المواطن يعد من أولويات الحكومة.

وأكد أن تحقيق ذلك يتطلب أن تكون الأوضاع المالية للدولة مستقرة وقوية، والحفاظ على اقتصاد ينمو وينهض بعيدًا عن أدوات الحكومة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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