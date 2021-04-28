شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد: 50% من الوظائف لا تساعد على الادخار وقطاع السياحة سيخلق 3 ملايين وظيفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن50% من الوظائف لا تساعد على الادخار.

وقال خلال لقاء مع الإعلامي عبد الله المديفر بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق ‫رؤية السعودية 2030م، سيصبح هدفنا رفع الوظائف الجيدة وزيادة دخل المواطن السعودي حين وصول نسبة البطالة إلى 7٪، وسيوفر قطاع السياحة سيخلق 3 ملايين وظيفة حتى 2030.

وأضاف ولي العهد، إذا وصلنا إلى معدل البطالة الطبيعي سنتخلص من الوظائف السيئة ونركز على المواطن الذي لا يتجاوز راتبه 7 آلاف.