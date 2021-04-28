كأس العرب يجمع البطلين السعودية والمغرب بمجموعة واحدة

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جمعت قرعة بطولة كأس العرب لكرة القدم التي جرت أمس في الدوحة، بطلين سابقين للبطولة، هما المنتخب السعودي الذي سبق له الفوز باللقب مرتين، والمنتخب المغربي حامل لقب النسخة الأخيرة (التاسعة)، حيث سيتواجهان ضمن مباريات المجموعة الثالثة التي ستكتمل بالفائز من مواجهة الأردن مع جنوب السودان، والفائز من مواجهة فلسطين مع جزر القمر بالتصفيات.

كما سيلتقي المنتخب القطري صاحب الأرض مع نظيره العراقي، والمنتخب التونسي مع نظيره الإماراتي والمنتخب المغربي مع نظيره السعودي والمنتخب الجزائري مع نظيره المصري.



وستقام البطولة خلال الفترة من الأول وحتى 18 ديسمبر المقبل، بتنظيم مشترك ما بين الفيفا والاتحاد العربي لكرة القدم، وتقام على 6 من ملاعب مونديال قطر 2022.

وحضر مراسم القرعة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جياني إنفانتينو، ووزير الرياضة رئيس الاتحاد العربي، الأمير عبدالعزيز بن تركي، ورئيس الاتحاد القطري، حمد بن خليفة.

كما شارك في سحب القرعة عدد من النجوم العرب السابقين وهم: نواف التمياط، ووائل جمعة (مصر)، وهيثم مصطفى (السودان)، ويونس محمود (العراق).