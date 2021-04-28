︎
.
سجلت الصادرات السلعية السعودية في شهر شباط/فبراير الماضي ارتفاعا بنسبة 3% إلى 65.8 مليار ريال، مقابل 63.8 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي (الدولار يعادل 3.75 ريال).
وذكرت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، في بيان اليوم الأحد، أن ذلك يأتي على الرغم من انخفاض الصادرات البترولية بمقدار 7ر0 مليار ريال بنسبة 1.4%.
وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي إلى 71.7% في شباط/فبراير الماضي مقابل 74.9% في شباط/فبراير 2020.
وذكرت الهيئة أن الصادرات غير البترولية ارتفعت بنسبة 16.2% في شباط/فبراير الماضي، لتصل إلى 18.6 مليار ريال، مقارنة بنحو 16 مليار ريال في الشهر المماثل من 2020.
وانخفضت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 8.6% مقارنة بشهر كانون ثان/يناير 2021.
Source alweeam
كانت هذه تفاصيل خبر الصادرات السعودية ترتفع 3% في فبراير على أساس سنوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.