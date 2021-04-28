الأمير محمد بن سلمان: نظام الحكم ينص على تقديم الخدمات الصحية والتعليم بشكل مجاني

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أوضح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أمس الثلاثاء، أن نظام الحكم يحتوي نصًا واضحًا بشأن تقديم الخدمات الصحية والتعليم بشكل مجاني.

وأكد خلال لقائه بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية 2030، أن مجانية التعليم والصحة من الأمور المسلمة في المملكة.

وذكر أن المملكة تسير في اتجاه تطوير التعليم العام والعالي، بالإضافة إلى تحديث التعليم المجتمعي، والذي يشمل المعرفة التقنية ووسائلها.

وأشار إلى أن المملكة تسعى لتقليل حجم المعلومة، ثم التركيز على المهارات، مؤكدًا أن الرؤية تستهدف وجود 3 جامعات ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم.

Source akhbaar24

