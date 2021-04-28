وفاة نجل شقيق الرئيس عبدربه منصور هادي متأثرا بكورونا

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توفي نجل شقيق الرئيس عبدربه منصور هادي، أمس الثلاثاء في الحجر الصحي بمستشفى الجمهورية بالعاصمة عدن. ونقلت وسائل إعلام يمنية عن مصادر مطلعة أن سالم محمد منصور هادي، توفي عصر أمس الثلاثاء في الحجر الصحي متأثرا بفيروس كورونا. وأوضحت أن المتوفي يبلغ من العمر 60 عاما، وهو ابن محمد منصور الشقيق الأكبر للرئيس هادي . ونوهت أنه سيشيع جثمانه في مسقط رأسه في منطقة عزان مديرية الوضيع بمحافظة أبين . من جهته بعث وزير الصحة العامة والسكان قاسم محمد بحيبح ببرقية عزاء ومواساة إلى رئيس الجمهورية بوفاة ابن أخيه. Source alweeam





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