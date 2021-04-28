ريال مدريد يفرض التعادل على تشيلسي في نصف نهائي دوري الأبطال (فيديو وصور)

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حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة ريال مدريد أمام نظيره تشيلسي، والتي أُقيمت في معقل الميرنجي ألفريدو دي ستيفانو، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
تقدم لفريق تشيلسي، الأمريكي كريستيان بوليسيتش في الدقيقة (14)، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يدرك الريال التعادل عن طريق كريم بنزيما في الدقيقة (29).
وكتب اللاعب بوليسيتش، بهدفه في شباك ريال مدريد، اسمه في تاريخ دوري الأبطال، حيث أصبح أول لاعب أمريكي يحرز هدفا في المربع الذهبي على مدار تاريخ البطولة حتى الآن.
ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين تشيلسي وريال مدريد، في الخامس من مايو المقبل، على ملعب الفريق الأزرق “ستامفورد بريدج”.
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Source akhbaar24
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