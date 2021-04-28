جمعية المودة تعقد اجتماع الجمعية العمومية الثاني عشر وتهني خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية 2030 م

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عقدت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة اليوم اجتماع الجمعية العمومية الثاني عشر ( العادي ) برئاسة رئيس مجلس الإدارة المهندس فيصل بن سيف الدين السمنودي وحضور أعضاء الجمعية العمومية ممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذ حسام العلياني مساعد رئيس وحدة التأسيس والحوكمة .

حيث بدأ الاجتماع بكلمة رئيس مجلس الإدارة المهندس فيصل بن سيف الدين السمنودي الذي رحب بالحضور وبارك للجميع حلول شهر رمضان المبارك في ظل ما ينعم به الجميع من أمن أمان في ظل توجيهات القيادة الحكيمة ورفع التهنئة باسم أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وفريق عمل المودة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظه الله من إنجازات تتمثل في ما نشاهده اليوم بعد مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية المملكة 2030 م وعلى ما يلقاه القطاع غير الربحي من دعم لا محدود لتحقيق رسالته في سعادة واستقرار الاسرة والمجتمع

تلى ذلك كلمة ممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذ حسام العلياني مساعد رئيس وحدة التأسيس والحوكمة والذي أشاد بما تقدمه المودة من جهود في خدمة الاسرة والمجتمع وما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية أثبت إلتزام المودة بمبدأ الحوكمة والشفافية كمبدأ استراتيجي وقيمي تبني عليه عملها التنموي لتقوية روابط الأسرة وتحقيق استقرارها.

ثم استعرض المشرف المالي م.فايز الحربي تقرير المحاسب القانوني للعام 2020م و اعتماد أعضاء الجمعية العمومية للتقرير المالي للعام 2020 م والموازنة التقديرية للعام 2021 م . حيث ارتفعت إيرادات 2020

عن العام 2019 بنسبة +27,6% حيث كانت الإيرادات هي الأعلى منذ تأسيس الجمعية كما ارتفعت المصاريف بنسبة +59.1% عن العام 2019 م وبلغ معدل نمو للمصروفات منذ تأسيس الجمعية بسبب زيادة مشاريع الإسناد الحكومي . كما وقد حققت المودة في مؤشر السلامة المالية نسبة ( 93.22% ) وفق معايير ومؤشرات السلامة المالية المعتمدة في حوكمة الجمعيات الأهلية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

تلى ذلك استعراض الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية للعام 2021 م من المدير العام محمد بن علي آل رضي . حيث تستهدف في العام 2021م خدمة 52,460مستفيد عبر تقديم 165,900خدمة وذلك من خلال خطة تنفيذية تتكون من 3 محافظ رئيسية وبرامج عددها 17وهذه البرامج تتكون من 61مشروع، كما أن هذه الخطة بها 22هدف استراتيجي ومؤشرات رئيسية يُقدّر عددها بـ 418مؤشر.

ثم صوت أعضاء الجمعية العمومية باعتماد الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية للعام 2021 م مشيدين بما تحقق من إنجازات خلال العام 2020 م وما تسعى لتحقيقة المودة خلال العام 2021 م في ظل ما يحظى به القطاع غير الربحي من دعم لا محدود من القيادة الرشيدة وتوجيهات تصب في مصلحة تحقيق استقرار الاسرة وسعداتها وتمكين تحقيق أثر أكبر للقطاع غير الربحي وتمكين المواطنين من خلال منظومة من الخدمات الاجتماعية و غرس المبادئ والقيم الوطنية وتعزيز الانتماء الوطني وهي من أهم مقومات رؤية المملكة 2030 م

وسبق ذلك عقد اجتماع مجلس الإدارة السابع في دورته الثالثه استعرض خلاله المجلس تقييم الحوكمة للعام 2019-2020 م و تقرير أداء الربع الأول 2021 م وتوصيات لجنة الاستدامة حول زيادة الأصول الاستثمارية وتم اعتماد الأعضاء الجدد المنتسبين للجميعة . واستعراض نتائج حملة رمضان عشر أمثالها وتسويق المبادرات عبر المنصات الحكومية واعتمد المجلس في ختام الاجتماع الهوية الجديدة لجمعية المودة وتطوير الشعار اللفظي للجمعية ( المودة بيت الاسرة ) .

Source almnatiq

