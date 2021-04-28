أمطار رعدية ربيعية

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فيما شهد المسجد الحرام أمس وكل أرجاء العاصمة المقدسة أمطارا غزيرة مصحوبة بحبات البرد، أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أنه وفقا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد ستتأثر مناطق مكة المكرمة وعسير والباحة وجازان ونجران بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول، ابتداء من اليوم وحتى الأحد المقبل.

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