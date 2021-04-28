ولي العهد: أي شخص يتبنى موقفًا متطرفًا هو مجرم وسيحاسب

قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الثلاثاء، إن المملكة كانت هدفًا رئيسيًّا للفكر المتطرف في العالم.

وأضاف، خلال لقائه التلفزيوني، بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية السعودية 2030، أنه لا يمكن التقدم أو تحقيق السياحة وتحسن الدخل إلا باستئصال المشروع المتطرف، فالمتطرفون لا يمثلون ديننا الحنيف، وأي عمل إجرامي مجرم بقوانين المملكة. وأي شخص يتبنى موقفًا متطرفًا هو مجرم وسيحاسب.

كان سمو ولي العهد، أكد أن برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 استطاعت تحقيق إنجازات استثنائية، وعالجت تحديات هيكلية خلال خمسة أعوام فقط، ورفع شكره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لما تجده رؤية المملكة 2030 من دعم كبير وعناية بالغة.