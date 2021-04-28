ولي العهد: الرياض من أفضل المدن في البنية التحتية

قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إن الرياض خططت بشكل جيد من الملك سلمان وهي من أفضل المدن بالبنية التحتية، وهي رقم واحد في العالم في المرور.

وأضاف، خلال لقائه التلفزيوني، بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية السعودية 2030، أن التركيز لن يكون على الرياض وحدها ولكن على مختلف مدن المملكة، متابعا: إننا نريد إعادة البيئة إلى طبيعتها، ورفع مستوى الغطاء النباتي.

كان سمو ولي العهد، أكد أن برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 استطاعت تحقيق إنجازات استثنائية، وعالجت تحديات هيكلية خلال خمسة أعوام فقط، ورفع شكره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لما تجده رؤية المملكة 2030 من دعم كبير وعناية بالغة.