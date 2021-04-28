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ولي العهد: نريد إعادة البيئة لطبيعتها لأن أثرها مباشر على السياحة وجودة الحياة

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الرياض - محمد عبدالله - أكد أهمية الغطاء النباتي

قال صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الثلاثاء، إننا نريد إعادة البيئة إلى طبيعتها، ورفع مستوى الغطاء النباتي.

وأضاف، خلال لقائه التلفزيوني، بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية 2030، أن الغطاء النباتي في السعودية ارتفع خلال السنوات الأربع الماضية بنسبة 40%، مشيرًا إلى أن مبادرات البيئة كبيرة جدًّا سواء على مستوى الشواطئ أو داخل المدن، كما أن أثرها مباشر على السياحة وجودة الحياة.

كان سمو ولي العهد، أكد أن برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 استطاعت تحقيق إنجازات استثنائية، وعالجت تحديات هيكلية خلال خمسة أعوام فقط، ورفع شكره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لما تجده رؤية المملكة 2030 من دعم كبير وعناية بالغة.

كما عبر عن تقديره لجهود جميع الجهات الحكومية؛ حيث تغلبت على كثير من التحديات خلال الفترة الماضية، مُشيداً بالخبرات المكتسبة التي لا تقدّر بثمن، والتي عزّزت الثقة في تحقيق أهداف الرؤية. مؤكدًا أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتوجب القيام به على مختلف الأصعدة؛ لاستمرار العمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 على النحو المأمول والمطلوب.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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