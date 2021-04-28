السعودية اليوم / ‏112 درساً علمياً قدمتها وكالة شؤون المسجد النبوي (عن بُعد)



المدينة المنورة ١٦ رمضان 1442هـ الموافق ٢٨ ابريل 2021م واس

قدمت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ‏112 درسًا علميًا عن بعد خلال العشرة الأولى من شهر رمضان المبارك لهذا العام, قدمها أصحاب المعالي والفضيلة من كبار العلماء، ومن أئمة المسجد النبوي ومدرسيه.

وتأتي هذه البرامج العلمية والدروس في إطار جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستخدام أحد الطرق والوسائل التقنية لمواصلة رسالة ودور المسجد في مجال تعليم المسلمين وتوعيتهم وتثقيفهم في جميع أنحاء العالم، ومواكبة لتوجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله - في التصدي لفيروس

// انتهى //

01:05ت م

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المدينة المنورة ١٦ رمضان 1442هـ الموافق ٢٨ ابريل 2021م واسقدمت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ‏112 درسًا علميًا عن بعد خلال العشرة الأولى من شهر رمضان المبارك لهذا العام, قدمها أصحاب المعالي والفضيلة من كبار العلماء، ومن أئمة المسجد النبوي ومدرسيه.وتأتي هذه البرامج العلمية والدروس في إطار جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستخدام أحد الطرق والوسائل التقنية لمواصلة رسالة ودور المسجد في مجال تعليم المسلمين وتوعيتهم وتثقيفهم في جميع أنحاء العالم، ومواكبة لتوجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله - في التصدي لفيروس كورونا // انتهى //01:05ت م0011

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