السعودية اليوم / مشتل رفحاء ينتج 160 ألف زهرة لتأمين احتياج البلدية



رفحاء 16 رمضان 1442 هـ الموافق 28 أبريل 2021 م واس

وضعت بلدية محافظة رفحاء التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية ضمن خطتها التطويرية مضاعفة إنتاج " مشتل البلدية الزراعي " لشتلات الأشجار والشُجيرات والزهور إلى إنتاج مئات الآلاف من الزهور وشتلات الأشجار بأنواعها في العام الواحد.

وأوضح رئيس بلدية رفحاء الدكتور محمد بن هلان الوردة خلال جولته التفقدية لمشتل البلدية، أن البلدية تَبنت هذه المبادرة واختيار الأنواع النباتية المتأقلمة مع الظروف البيئية بالمنطقة، مع انتهاج الأسس والضوابط العلمية للتشجير، ومواصلة البلدية تنفيذ "الإكثار الخضري" حيث ينتج المشتل في البيوت المحمية 160 ألف زهرة من نوع (زينا برفيوجن) و (هارلي قولد) لتأمين احتياج البلدية لتحسين وتجميل الشوارع والحدائق.

وأضاف أن هذا الإنتاج هو الأكبر, ونتطلّع إلى مضاعفته للوصول للاكتفاء الذاتي، ورفع معدل شتلات الزهور.

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