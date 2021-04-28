السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان يكرّم المتقاعدين من منسوبي الإمارة للعام 1442هـ



جيزان 16 رمضان 1442 هـ الموافق 28 أبريل 2021 م واس

كرم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بقصر الإمارة مساء أمس، 28 متقاعداً هذا العام من منسوبي إمارة المنطقة.

وأثنى سموه على المتقاعدين وما قدموه من جهود وتفان خلال فترة عملهم خدمة للمنطقة وأهلها، معتبراً أن التقاعد ليس نهاية المطاف بل هو مرحلة جديدة وبداية عمل جاد، مثمناً جهودهم لخدمة دينهم وقيادتهم ووطنهم.

وأكد سموه اعتزازه بالعمل معهم خلال فترة عملهم بالإمارة، لافتاً إلى أن هذا التكريم تقدير لجميل عطائهم وحسن أدائهم طيلة فترة عملهم، متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم الخاصة.

وأوضح وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله بن محمد الصقر، أن الاحتفاء بالمتقاعدين وتكريمهم يعد بادرة حضارية وتشجيعية لهم على خدمتهم الطويلة، وتفانيهم في وظائفهم وخدمة الوطن، مبرزاً بهذه المناسبة مواقف سمو أمير المنطقة مع جميع منسوبي الإمارة ودعمهم وتشجيعهم وتوفير السبل كافة لنجاحهم ورفع كفاءتهم الوظيفية.

من جانبه، أعرب علي بن موسى زعلة، باسمه ونيابة عن جميع المتقاعدين، عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان على تكريمهم، مؤكداً أن هذا التكريم ليس مستغرباً من سموه الذي عوّد الجميع على الوفاء والعطاء، سائلاً الله أن يحفظ قيادة هذا البلد ويديم نعمة الأمن والاستقرار.

وفي ختام الحفل، سلم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز شهادات الشكر والدروع للمتقاعدين.

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