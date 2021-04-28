السعودية اليوم / المجلس الصحي يوقع مذكرة مع شركة وطنية لتعزيز الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية



الرياض 16 رمضان 1442 هـ الموافق 28 أبريل 2021 م واس

وقّع المجلس الصحي السعودي ممثلاً بالمركز الوطني للقلب مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة للتعاون في مجال أمراض القلب والأوعية الدموية وتعزيز الوقاية منها بالإضافة إلى الأمراض المزمنة.

ومثّل المجلس الصحي مدير عام المركز الوطني للقلب الدكتور عادل بن عبدالقادر طاش، وعن شركة أمجن

وأكد الدكتور عادل طاش أن المذكرة ستسهم - بمشيئة الله - في فتح مجالات التعاون في مجال التوعية والتثقيف الصحي للمجتمع للوقاية من أمراض القلب والأمراض المزمنة، والبرامج التثقيفية للمرضى عن أمراض القلب والكوليسترول، بالإضافة إلى البرامج التدريبية للكوادر التمريضية العاملة في مراكز القلب في المملكة لرفع مستواهم المعرفي، وكذلك تدريب أطباء القلب وأطباء الرعاية الصحية الأولية على مبادئ الوقاية بمستوياتها الثلاثة.

وأشار إلى أن المجالات الأخرى التي تشملها هذه المذكرة تتضمن التعاون وإيجاد الأدلة الإرشادية للرعاية الصحية القلبية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وبناء المنصات التعليمية للأطباء، مما يسهم بشكل إيجابي وفعّال في تطوير الخدمات الصحية بالمملكة.

وأشاد الدكتور طاش بالدور الحيوي والفعّال للقطاع الطبي الخاص في مجال الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية .

وحضر حفل التوقيع الدكتور خالد العبدالكريم، الدكتور أحمد الجديع، الدكتور محمد الغامدي ممثلو وزارة الصحة، والدكتور حسام الفالح ممثل برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية، و رئيس جمعية القلب السعودية الدكتور وليد الحبيب ، ومدير عام شركة أمجن الشرق الأوسط وأفريقيا الدكتور محمد ناصر .

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الرياض 16 رمضان 1442 هـ الموافق 28 أبريل 2021 م واسوقّع المجلس الصحي السعودي ممثلاً بالمركز الوطني للقلب مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة للتعاون في مجال أمراض القلب والأوعية الدموية وتعزيز الوقاية منها بالإضافة إلى الأمراض المزمنة.ومثّل المجلس الصحي مدير عام المركز الوطني للقلب الدكتور عادل بن عبدالقادر طاش، وعن شركة أمجن السعودية المحدودة مديرها العام طراد بن محمد الخليوي, وذلك عبر الاتصال المرئي.وأكد الدكتور عادل طاش أن المذكرة ستسهم - بمشيئة الله - في فتح مجالات التعاون في مجال التوعية والتثقيف الصحي للمجتمع للوقاية من أمراض القلب والأمراض المزمنة، والبرامج التثقيفية للمرضى عن أمراض القلب والكوليسترول، بالإضافة إلى البرامج التدريبية للكوادر التمريضية العاملة في مراكز القلب في المملكة لرفع مستواهم المعرفي، وكذلك تدريب أطباء القلب وأطباء الرعاية الصحية الأولية على مبادئ الوقاية بمستوياتها الثلاثة.وأشار إلى أن المجالات الأخرى التي تشملها هذه المذكرة تتضمن التعاون وإيجاد الأدلة الإرشادية للرعاية الصحية القلبية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وبناء المنصات التعليمية للأطباء، مما يسهم بشكل إيجابي وفعّال في تطوير الخدمات الصحية بالمملكة.وأشاد الدكتور طاش بالدور الحيوي والفعّال للقطاع الطبي الخاص في مجال الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية .وحضر حفل التوقيع الدكتور خالد العبدالكريم، الدكتور أحمد الجديع، الدكتور محمد الغامدي ممثلو وزارة الصحة، والدكتور حسام الفالح ممثل برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية، و رئيس جمعية القلب السعودية الدكتور وليد الحبيب ، ومدير عام شركة أمجن الشرق الأوسط وأفريقيا الدكتور محمد ناصر .// انتهى //00:02ت م0001

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