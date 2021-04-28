

واشنطن 15 رمضان 1442 هـ الموافق 27 أبريل 2021 م واس

أطلقت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة اليوم، مجموعة جديدةً من الإرشادات التي تخفف القيود المفروضة بسبب جائحة

ووفقاً لإرشادات المراكز الأميركية، يمكن للأشخاص الذين حصلوا على جرعتي اللقاح بالكامل، عدم ارتداء قناع الوجه في أثناء حضورهم اجتماعاً صغيراً في الهواء الطلق مع عائلاتهم وأصدقائهم الذين حصلوا أيضًا على الجرعات الكاملة من اللقاح.

كما سمحت الإرشادات للأشخاص الذين تلقوا اللقاح بالكامل، ألاّ يرتدوا أقنعة الوجه في أثناء التنزه في الخارج أو عند ممارسة ركوب الدراجات، لكنها أوصت في الوقت نفسه بالاستمرار في ارتداء أقنعة الوجه في صالونات الحلاقة ومراكز التسوق ودور العبادة والمسارح ودور السينما.

// انتهى //

23:46ت م

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واشنطن 15 رمضان 1442 هـ الموافق 27 أبريل 2021 م واسأطلقت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة اليوم، مجموعة جديدةً من الإرشادات التي تخفف القيود المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك بعد تلقي عدد كبير من المواطنين الأميركيين للقاح.ووفقاً لإرشادات المراكز الأميركية، يمكن للأشخاص الذين حصلوا على جرعتي اللقاح بالكامل، عدم ارتداء قناع الوجه في أثناء حضورهم اجتماعاً صغيراً في الهواء الطلق مع عائلاتهم وأصدقائهم الذين حصلوا أيضًا على الجرعات الكاملة من اللقاح.كما سمحت الإرشادات للأشخاص الذين تلقوا اللقاح بالكامل، ألاّ يرتدوا أقنعة الوجه في أثناء التنزه في الخارج أو عند ممارسة ركوب الدراجات، لكنها أوصت في الوقت نفسه بالاستمرار في ارتداء أقنعة الوجه في صالونات الحلاقة ومراكز التسوق ودور العبادة والمسارح ودور السينما.// انتهى //23:46ت م0250

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض تطلق إرشادات جديدة لمن تلقوا اللقاح ضد (كوفيد 19) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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