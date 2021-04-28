السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 38,201 إصابة مؤكدة و 492 حالة وفاة بفيروس كورونا



واشنطن 15 رمضان 1442 هـ الموافق 27 أبريل 2021 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 38,201 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 31,924,610، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 569,771.

// انتهى //

23:43ت م

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واشنطن 15 رمضان 1442 هـ الموافق 27 أبريل 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 38,201 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و492 حالة وفاة.ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 31,924,610، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 569,771.// انتهى //23:43ت م0248

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