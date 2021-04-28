السعودية اليوم / الجزائر تسجل 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 15 رمضان 1442 هـ الموافق 27 أبريل 2021 م واس

سجلت الجزائر خلال الساعات الـ 24 الماضية، 230 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 2840 ، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء إلى 70747 .

// انتهى //

23:40ت م

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الجزائر 15 رمضان 1442 هـ الموافق 27 أبريل 2021 م واسسجلت الجزائر خلال الساعات الـ 24 الماضية، 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 8 وفيات، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 121344.وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 2840 ، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء إلى 70747 .// انتهى //23:40ت م0244

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