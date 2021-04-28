محمد الفلاح - البنتاجون: السعودية ما زالت تتعرض للتهديد

الأربعاء 28 أبريل 2021

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، جون كيربي، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن "السعودية ما زالت تتعرض للتهديد" لكنه لم يعطِ المزيد من التفاصيل، وذلك في تعليق على تدمير زورق مفخخ قبالة ينبع.



وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، الثلاثاء، اعتراض وتدمير زورق مفخخ مسير عن بعد في البحر الأحمر قبالة ينبع. وأضافت أن الوحدات البحرية تمكنت من رصد الزورق المفخخ وتدميره حسب قواعد الاشتباك.

وعن تصرفات الحرس الثوري ومشاكسة القوارب للسفن الأمريكية التي وقعت يوم 2 أبريل، قال كيربي: "لا نريد تصعيداً، ولا نريد أن تقع حسابات خاطئة وتصرفات غير آمنة وغير مهنية من قبل الحرس الثوري الإيراني".

وتابع: "هذه ليست تصرفات جديدة، بل مستمرة منذ وقت طويل، ونحن لا نرى التصرفات ذاتها من قبل البحرية الإيرانية، بل أكثرها من قبل الحرس الثوري الإيراني، ومن خلال القوارب الصغيرة والسريعة، وهذا مقلق ولا يخدم أحدا من الأطراف".

ونفى كيربي أن تكون هناك سياسة بالتعمية عن هذه التصرفات.