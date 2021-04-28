شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يشارك في لقاء مجلس التعاون مع المبعوث الأمريكي لإيران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم في جلسة الإحاطة بين أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران روبرت مالي عبر الاتصال المرئي.

وشارك في الجلسة من دول مجلس التعاون نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ومعالي وزير الخارجية في مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ومعمستشار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة للشؤون الدبلوماسية الدكتور أنور محمد قرقاش، و نائب وزير خارجية دولة الكويت مجدي أحمد الظفيري, و وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية في سلطنة عمان الشيخ خليفة بن علي الحارثي.