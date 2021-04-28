محمد بن سلمان يقطع الطريق أمام المدلسين : هويتنا قوية .. ودستورنا القرآن والسنة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

قطع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الطريق أمام كل من يحاول التدليس بشأن رؤية 2030 والإصلاح الاجتماعي، بتأكيده الالتزام بدستور المملكة (القرآن والسنة) والنظام الأساسي للحكم وتطبيقه على أفضل وجه بمفهوم واسع يشمل الجميع.

الهوية قوية:

وشدد ولي العهد خلال حواره مع الإعلامي عبدالله المديفر، مساء أمس الثلاثاء، على أن الهوية السعودية هي ليست هوية ضعيفة، بل هوية قوية تستمد ذلك من أصالتها وإرثها الإسلامي والتاريخي، وتتطور عبر الزمن بما لا يخل بأصالتها.

مشروع سعودي وطني:

كما أكد ولي العهد أنه لا مكان في المملكة إلا للمشروع السعودي الوطني بعيدًا عن المشاريع الظلامية سواء المتطرفة أو الإرهابية أو المشاريع العروبية والاشتراكية، فالمملكة دولة اعتدال وتسامح وشعبها كذلك.

وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: إنه لا عقوبة على شأن ديني إلا بنص قرآني واضح، وأن المملكة وطن واحد، ونحن نذهب للفرصة ونموّلها لتحقيق العائد المرجو للمواطن والوطن، مضيفًا أن الغلو في الدين أو في أي أمر كان هو خطير للغاية.

واستكمل: أي شخص يتبنى موقفًا متطرفًا هو مجرم وسيحاسب، وأن الهوية السعودية قوية للغاية ونفتخر بها، مشيرًا إلى أن الفتاوى الدينية تتغير بتغيّر الزمان والمكان.

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