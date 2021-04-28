محمد بن سلمان : لدينا توافق بنسبة 90% مع إدارة بايدن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن هناك توافقًا بنسبة 90% مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

مصالح مستمرة:

وتابع ولي العهد خلال حواره مع الإعلامي عبدالله المديفر: مصالحنا مع الولايات المتحدة في ظل رئاسة بايدن مستمرة، مضيفًا: “لا يوجد اتفاق بين دولتين بنسبة 100%”.

وشدد الأمير محمد بن سلمان على أن خلق النفوذ في المملكة أمر مطلوب لتحقيق مصالحنا.

كما قال ولي العهد: إن المملكة كانت هدفًا لمشاريع التطرف خلال الأعوام الماضية، وإن الحوثي له علاقة قوية بالنظام الإيراني.

وطن واحد:

وتابع الأمير محمد بن سلمان أن المملكة العربية السعودية وطن واحد، ونحن نذهب للفرصة ونموّلها لتحقيق العائد المرجو للمواطن والوطن، مضيفًا أن الغلو في الدين أو في أي أمر كان هو خطير للغاية.

واستكمل: أي شخص يتبنى موقفًا متطرفًا هو مجرم وسيحاسب، وأن الهوية السعودية قوية للغاية ونفتخر بها، مشيرًا إلى أن الفتاوى الدينية تتغير بتغيّر الزمان والمكان.

وتابع: المملكة قدمت عرض بتقديم الدعم الاقتصادي وكل ما يريده اليمنيون مقابل وقف إطلاق النار من قبل الحوثي والجلوس على طاولة المفاوضات.



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